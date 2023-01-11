Соседи погибших детей рассказали о жутком пожаре

Соседи семьи в Камышлове, в которой во время пожара сегодня погибли трое детей, рассказали о том, как все произошло. «Горело ярко и быстро. Ветер сильный, полыхнуло моментально. Хотели окна выбить, но уже не смогли к дому подойти, дым не дал. Пока не ясно, как всё случилось: то ли у них дверь закрыта была, то ли загорелось на чердаке и потолок упал и дверь заблокировал. Окна у них стеклянные двойные рамы, можно было через окна выйти, если бы это не дети были. А это были дети», – рассказал житель Камышлова.

По его словам, семья среди соседей считалась условно благополучной – у детей были и мать, и отец, однако к ним время от времени наведывались органы опеки.

Напомним, все случилось сегодня вечером. Пожарные получили сообщение о возгорании в 18:30, через полчаса огонь уже был потушен, но спасатели нашли только погибших детей. Им было 10, 7 и 5 лет. По предварительным данным, они надышались угарным газом. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, следственного комитета и пожарные дознаватели. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»