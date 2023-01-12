В Ивделе водитель автобуса пустил за руль пассажира без прав

В Ивделе сотрудники ГИБДД остановили автобус с вахтовиками, которым управлял лишенный прав пассажир.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, 60-летний водитель автобуса устал и решил пустить за руль одного из вахтовиков, но не поинтересовался, есть ли у него водительское удостверение. А 41-летний мужчина, севший за руль автобуса, прав был лишен – в мае 2021 года его поймали пьяным за рулем. Теперь он получил протокол за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

В отношении 60-летнего водителя составлен административный материал за передачу управления лицу, лишенному специального права. Кроме того, информацию о случившемся передали в МВД, полицейские будут решать, как наказать владельца автобуса.

Ивдель, Марина Иванова

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