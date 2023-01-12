Женщина отсудила у клиники 300 тысяч рублей за неудачную ринопластику

Жительнице Екатеринбурга удалось со второй попытки взыскать с клиники пластической хирургии компенсацию за неудачную операцию по исправлению формы носа.

В пресс-службе областного суда рассказали, что в марте 2020 года женщина обратилась в ООО «Магнолия» для проведения ринопластики, заплатив 160 тысяч рублей.

Вскоре пациентка почувствовала, что ей стало тяжелее дышать. В другом медицинском учреждении врач выявил у нее асимметрию наружных носовых проходов, искривление носовой перегородки и нарушение функции дыхания. Нужна была еще одна операция, стоимость которой, по предварительным расчетам, составила 240 тысяч рублей.

В мае 2021 года женщина попыталась договориться с ООО «Магнолия» о возвращении денег и компенсации морального вреда в досудебном порядке, но клиника на это не пошла. Тогда екатеринбурженка обратилась в Ленинский районный суд. Она просила взыскать с фирмы уплаченные по договору 160 тысяч рублей, расходы на оплату КТ-исследования в размере 1 800 рублей, убытки в виде доплаты, необходимой для проведения другой операции, в размере 80 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной суммы.

Суд назначил медицинскую экспертизу. Эксперты обнаружили у пациентки искривление носовой перегородки, но определить давность и причину патологии не смогли. Они лишь предположили, что либо коррекция формы носа была проведена при уже искривленной носовой перегородке, что не могло привести к положительному результату, либо искривление появилось после проведенного вмешательства. Они также не смогли определить, правильно ли была выбрана техника оперативного вмешательства. Суд первой инстанции оценил данные выводы экспертов в пользу клиники. Пациентка с таким решением не согласилась и подала апелляцию.

Областной суд решил, что ООО «Магнолия» не доказало, что услуги были оказаны качественно, а действия врачей не причинили вреда здоровью пациентки, а значит, решение первой инстанции подлежит отмене.

Решением облсуда с ООО «Магнолия» взысканы уплаченные по договору 160 тысяч рублей, убытки в размере 1 800 рублей, компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, штраф в размере 105 900 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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