На Урале собирают деньги семье, в которой погибли трое детей

В Камышлове начат сбор средств для семьи, в которой накануне погибли три ребенка, мальчики 10, 7 и 5 лет. С инициативой выступили знакомые Куваевых. Сбор идет на личную карту отца погибших детей, Алексея 4276160024698871.

«Случилась трагедия, произошел пожар. В доме погибли 3 детей. Этот пост предназначен для сбора средств, чтобы помочь родителям организовать похороны. Все неравнодушные, просим вас о помощи», – сообщила соседка семьи.

Отметим, по предварительной информации, похороны пройдут в понедельник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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