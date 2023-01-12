Из-за продолжительных морозов бездомные в Екатеринбурге чаще обращаются за помощью: нужны теплые вещи и кров

Морозы в Екатеринбурге стоят уже больше недели, со вчерашнего дня ситуацию усугубил сильный ветер. В такую погоду особенно нужна помощь бездомным. В Службе милосердия говорят, что людям без места жительства нужны теплые вещи, кров, иногда – медицинская помощь.

В Екатеринбурге помощь бездомным круглый год оказывает, в том числе, Служба милосердия при епархии. Волонтеры трижды в неделю выезжают к благотворительной столовой на Бебеля, где раздают нуждающимся теплые вещи и оказывают помощь – доврачебную, в поиске жилья. Кроме того, автобус милосердия трижды по вечерам приезжает к Северному вокзалу: там нуждающимся раздают не только вещи, но и питание. Руководитель службы помощи бездомным Евгений Бунин говорит, что зимой таких всегда больше, а в морозы – тем более.

«Конечно, в холода потребность в помощи бездомным увеличивается. Многие просят найти им место жительства, стараются куда-то прийти зимой – в государственные учреждения (Дом ночного пребывания) или частные (трудовые дома), – рассказал «Новому Дню» Евгений Бунин. – Приходят к нам в Автобус милосердия. Он по понедельникам, средам и пятницам с утра до 17 часов стоит у благотворительной столовой на Бебеля, а с 19 до 21 часа – на Северном автовокзале. Мы помогаем с устройством на ночлег. Либо обеспечиваем теплыми вещами, средствами гигиены. Бывает, что нужна доврачебная помощь, либо уже после оказания медицинской помощи нужны перевязки. Даем бинты, медикаменты».

Естественно, зимой увеличивается потребность в теплых вещах. Принести их может любой желающий в центр гуманитарной помощи на улице Кирова, 65 (собор Успения), либо в Автобус милосердия. Также боксы Службы милосердия для сбора вещей расставлены в разных точках Екатеринбурга.

«Мы, конечно, сами закупаем вещи. В январе приобрели комплекты термобелья, сами шьем теплые флисовые шапки. Но вещи все равно нужны, – говорит Евгений Бунин. – Можно приносить б/у вещи, которые вам малы или просто больше не нужны. Каждую неделю волонтеры их перебирают, распределяют и развозят бездомным. Если нет возможности принести вещи, а помочь хочется, есть вариант оказать материальную помощь: все реквизиты и отчеты есть на сайте Службы милосердия».

Государственный Дом ночного пребывания в Екатеринбурге на улице Машинная, 9а, тоже в холода помогает бездомным. Еще в начале декабря здесь открыли пункт обогрева, куда могут зайти люди при температуре воздуха -20 градусов. Их обеспечивают горячим питанием. Для постоянного проживания в центре требуется пройти медицинское обследование (флюорография и др.).

Добавим, что если на улице вы видите бездомного, которому нужна срочная помощь, можно обращаться по телефону Службы милосердия: 200-07-04.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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