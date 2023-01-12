В Екатеринбурге закрыли ледовый городок из-за сильного ветра

Ледовый городок на площади 1905 года закрыли на техническое обслуживание до 10 часов утра 13 января. Причиной стали «сложные погодные условия», сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Накануне МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду. Жителей просят быть бдительными и соблюдать правила безопасности.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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