На Урале группа юношей избивала закладчиков. Теперь их самих поймали полицейские

На Урале полицейские задержали троих молодых людей, которые избивали закладчиков, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 22-летнего свердловчанина. Впрочем, причиной избиения стал не факт распространения наркотиков, а то, что молодой человек как раз не выполнил эту работу.

«В полицию поступила информация из больницы, что в приемный покой доставлен пациент с множественными ушибами головы и лица, закрытой травмой грудной клетки, повреждением легких. Когда оперативники начали опрашивать потерпевшего, он стал путаться в показаниях и даже несколько раз менял обстоятельства и место произошедшего», – рассказали в полиции, отметив, что оперативники довольно быстро выяснили истинную причину нападения.

Через некоторое время полицейским удалось вычислить, а вскоре и задержать нападавших – двух 19-летих (оба с судимостями за кражу) и одного 20-летнего местных жителей. «Задержанные дали признательные показания и пояснили, что нашли в социальных сетях предложение специфической работы. По условиям «работодателя» необходимо было находить людей, занимающихся распространением наркотиков, которые не выполнили свою «работу» и присвоили запрещенные вещества. В чат приходила информация о человеке, его фото и место, где он должен появиться в определенное время. Подобный «заказ» поступил и в отношении данного потерпевшего. Поймав жертву, они начали избивать его руками и ногами, а также палками, которые заранее нашли в лесу. Затем парня заставили извиниться на камеру и пообещать вернуть долг. Отправив видеозапись нанимателю, злоумышленники получили оговоренный гонорар в несколько десятков тысяч рублей», – сообщили в полиции.

Там считают, что избитый 22-летний «кладмен» – не единственный пострадавший, просто с ним вышла накладка – «каратели» перестарались, из-за чего он попал в больницу. «В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 12 лет лишения свободы. Фигуранты помещены под стражу. Правоохранители просят всех, кто обладает информацией о противоправной деятельности данных лиц, может изложить ее по телефону: 89193738445 (уголовный розыск) или 102 (02). Конфиденциальность гарантируется», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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