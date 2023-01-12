Уральцев попросили не выезжать на федеральные трассы

Синоптики продлили экстренное предупреждение о непогоде и сильном ветре с порывами до 25-28 метров в секунду еще на сутки. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера 13 января. К призыву быть внимательнее присоединились и дорожники.

«Просим водителей внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также без особой необходимости не выезжать на федеральные трассы», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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