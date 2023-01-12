Свердловчане стали чаще брать микрозаймы: общий портфель вырос до 3 миллиардов

Во второй половине прошлого года жители Свердловской области стали чаще брать микрозаймы. Портфель таких кредитов в третьем квартале вырос на 40% по сравнению с предыдущим периодом, когда наблюдалось снижение.

«Всего за июль – сентябрь микрокредитные компании Свердловской области заключили с клиентами около 29 тысяч договоров микрозайма на сумму более 860 млн рублей. Рост в сравнении с прошлым кварталом составил 48% и 72% соответственно. Средний размер займа почти достиг 30 тыс. рублей, он увеличился на 16%», – сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка. За тот же период свердловчане взяли 23000 займов «до зарплаты» на 190 миллионов рублей, сумма такого займа стала меньше – 8,2 тысячи рублей. Примерно половину краткосрочных ссуд заемщики оформляли онлайн. Причем уровень просроченной задолженности по офлайн-займам сократился, а по тем, что оформлены онлайн, наоборот, вырос.

В Уральском ГУ Банка России напоминают, что с 1 января для микрофинансовых организаций начали действовать лимиты по займам для людей, имеющих долговую нагрузку свыше 80%. «Долговая нагрузка – это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к его ежемесячным доходам. Если у потенциального клиента более 80% всех доходов уходит на погашение прежних долгов, велик риск, что он не сможет вернуть долг. Банк России дестимулирует кредитование таких заемщиков, чтобы ограничить рост закредитованности граждан. Если микрофинансовая организация не будет соблюдать лимиты, ей потребуется дополнительно формировать запасы капитала и сокращать объемы выдачи таких кредитов в следующем квартале», – отметила начальник Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского ГУ Банка России Наталья Мокшина.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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