В 2022 году на СвЖД выросли перевозки нефти, зерна и удобрений

В 2022 году по Свердловской железной дороге было перевезено 426,4 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (20-фунтовый эквивалент, стандартный контейнер длиной 6 м, высотой и шириной 2,4 м). Общий объем перевезенных грузов – 5,4 млн тонн, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Отгрузка некоторых категорий товаров возросла. Среди них: нефть и нефтепродукты – 33,1 тыс. ДФЭ (+9,9% к 2021 году); черные металлы – 17,1 тыс. (на уровне 2021 года); метизы – 7 тыс. (+26,4%); строительные грузы – 5,8 тыс. (+12,1%); зерно – 1,6 тыс. (рост в 2,6 раза); торф и торфяная продукция – 624 (рост в 2 раза); химические и минеральные удобрения – 485 (рост в 3,2 раза); промышленное сырье и формовочные материалы – 479 (рост в 1,3 раза).

Также в 2022 году были организованы отправки грузов, которые ранее в контейнерах не перевозились, среди них: кокс (128 тонн), лом черных металлов (109 тонн), каменный уголь (51 тонна), гранулированные шлаки (10 тонн).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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