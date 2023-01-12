Телеграмеры придумали причину отмены итоговой пресс-конференции губернатора. Но она не выдерживает критики

Политические телеграм-каналы нашли объяснение, почему пресс-конференция губернатора Свердловской области по итогам 2022 года была отменена за день до ее проведения. Версия, которую распространяют некоторые блогеры, гласит, что это сделано, чтобы не опережать высокое начальство – итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина не было, и поэтому, считают телеграмеры, не будет и выступления Евгения Куйвашева перед журналистами.

Однако версия едва ли выдерживает критику. Об отмене ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина, которая обычно проводилась в декабре, стало известно не сегодня, а около месяца назад, тогда официальные пояснения по этому поводу давал Дмитрий Песков. Решение о проведении пресс-конференции Куйвашева тоже было принято не сейчас, а еще в конце прошлого года, поэтому версия никак не объясняет столь внезапной отмены мероприятия.

К тому же главы многих регионов провели пресс-конференции по итогам 2022-го – со СМИ общались мурманский губернатор Андрей Чибис, глава ХМАО Наталья Комарова, новосибирский губернатор Андрей Травников, его коллега из Иркутской области Игорь Кобзев, ленинградский губернатор Александр Дрозденко и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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