Орнитологи пригласили уральцев посчитать уток

В ближайшие выходные, 14 и 15 января, в России пройдет акция по переписи зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка – 2023». Союз охраны птиц России приглашает принять в ней участием и жителей Екатеринбурга и области.

Орнитологи отмечают, что уток гонит на юг не холод как таковой, а замерзание водоёмов, поскольку это лишает их мест кормёжки. Однако строительство плотин на реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные от льда запруды и участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной воды образуются также в местах сброса тёплых вод ГРЭС и в больших городах. Водоплавающие птицы всё чаще остаются зимовать в cредней полосе России, Поволжье и на Урале.

Наблюдателей просят прислать свои отчеты и фотографии организаторам акции. Необходимо указать информацию о месте наблюдения, погоде, количестве птиц, их отношении к человеку. Кроме того, среди участников проведут фотоконкурс в следующих номинациях: «Массовка» (самое большое скопление уток); «Рядом с птицами» (самое большое скопление уток и людей); «Хвосты над водой» (самое большое количество уток, кормящихся вниз головой); «Особый ракурс» (самая оригинальная фотография); «Редкий вид» (фото с водоплавающей или околоводной птицей из Красной книги России). Более подробная информация – на сайте Союза охраны птиц России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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