Осуждена водитель, по вине которой погибла ее близкая подруга

В Екатеринбурге осуждена 23-летняя Александра Деменьшина. Девушка признана виновной в нарушении правил дорожного движения, из-за которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 14 марта 2022 года Деменьшина ехала на автомобиле «Хендэ Гетц GL 1.4MT» по Кольцовской трассе с превышением скорости до 154,3 км/ч. На переднем пассажирском сидении она перевозила близкую подругу, которая не пристегнулась ремнем безопасности.

Пытаясь перестроиться в другой ряд, девушка не справилась с управлением и наехала на бетонное ограждение. После чего ее машину отбросило за пределы проезжей части на железный забор. В результате ДТП подруга подсудимой получила тяжелые травмы, от которых, не приходя в сознание, скончалась в машине скорой помощи.

Осужденная вину признала, раскаялась в содеянном, частично возместила ущерб семье погибшей в размере 700 тыс. рублей.

Девушку приговорили к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Гражданский иск о взыскании морального вреда в размере 1,5 млн. рублей в пользу родственника погибшей судом удовлетворен.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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