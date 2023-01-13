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Пятница, 13 января 2023, 09:23 мск

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Прощание с научным руководителем «Алмаз-Антея» закрыли от журналистов (ФОТО)

Прощание с инженером-конструктором корпорации «Алмаз-Антей» Павлом Каменевым, которое проходит сегодня в театре драмы Екатеринбурга, закрыли от журналистов – по одной из версий, из-за присутствия на траурном мероприятии большого числа персон, напрямую связанных с оборонно-промышленным комплексом страны.

Вопреки сообщениям некоторых СМИ, глава Минобороны Сергей Шойгу не приехал на прощание с Каменевым. Почтить память инженера-конструктора пришли уральские чиновники, в том числе полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева, Семен Саливанчук

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