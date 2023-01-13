Пункты вакцинации в торговых центрах открывать пока не планируют

Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах Свердловской области открывать в ближайшее время не планируется. Ставить прививку уральцев призывают в поликлиниках: очередей там якобы нет.

«К сожалению, мы не видим большого потока людей в поликлиниках, поэтому не планируем открывать кабинеты в торговых центрах. При высоком уровне заболеваемости ОРВИ и гриппом дефицит кадров ощущается, каждый врач на счету. [Пункты в ТЦ откроем] если увидим очереди в поликлиниках. А поликлиники сегодня могут прививать и в субботу, и в воскресенье в определенные часы. Вакцины достаточно», – отметил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

При этом свердловчан призывают ревакцинироваться, если с предыдущей прививки прошел уже год. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева напомнила, что пандемия коронавируса в России и мире продолжается.

«В России доминирует штамм «омикрон». Вчера появились сообщения, что в одном из субъектов зарегистрирован первый случай штамма «кракен» (один из субвидов «омикрона»). На сегодня известно, что этот штамм не вызывает тяжелых форм, не вызывает летальных исходов. Но он опасен. Он более заразен и быстрее распространяется, нежели его предшественники. И, как в случае с другими, наиболее опасен для уязвимых групп населения. Надо относиться серьезно и продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности», – отметила Анжелика Пономарева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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