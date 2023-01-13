На Среднем Урале в 2,6 раза выросло число вакансий с ежедневной оплатой

В Свердловской области в 2022 году было открыто около тысячи вакансий, в которых работодатели обещали ежедневную оплату. Это в 2,6 раза превышает показатели 2021 года.

«Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – это сразу 72% подобных вакансий. Еще по 5% приходится на вакансии кладовщиков и упаковщиков, по 4% – на вакансии водителей и промоутеров, по 1% – на вакансии продавцов, администраторов, грузчиков, менеджеров по продажам и разнорабочих», – прокомментировали в пресс-службе hh.ru. Что касается сфер деятельности, то чаще всего ежедневную зарплату обещают в отраслях «Перевозки, логистика, ВЭД». В 91% случаев опыт работы не требуется. 70% вакансий связаны с частичной занятостью.

Ранее служба исследований hh.ru проводила опрос, согласно которому только 4% свердловчан хотели бы получать зарплату каждый день. Большинство устраивает выплаты два раза в месяц – так ответили 58% респондентов. Ежедневные выплаты чаще прочих выбирали начинающие специалисты (12%), представители сферы туризма и ресторанов (8%), медики и фармацевты (7%), рабочий персонал (6%) и специалисты автобизнеса (5%).

Екатеринбург, Марина Иванова

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