Коллекторы не смогли взыскать полмиллиона с екатеринбуржца из-за забывчивости

Житель Екатеринбурга взял в МФО 7 тысяч рублей, а оказался должен более полумиллиона. Но коллекторы не смогли взыскать деньги. Как удалось избежать грабительской уплаты, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Екатеринбуржец взял 7 тысяч в микрофинансовой организации еще в 2016 году. МФО дала деньги под 622% годовых. Вовремя погасить долг мужчина не смог, а когда накопил, оказалось, что МФО переехала. Шли годы, никаких требований ему никто не предъявлял. А в 2022 году мужчина получил исковое с требованием о взыскании более 550 тысяч рублей – как оказалось, долг был переуступлен другому лицу, а потом третьему.

За помощью должник обратился в екатеринбургский консультационный пункт. Специалисты подготовили возражение в суд, в котором просили отказать в удовлетворении требования в связи с истечением срока исковой давности. «В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении своего права, этот срок составляет 3 года. При этом смена юридических лиц не прерывает течения срока исковой давности», – прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга поддержал эту позицию, во взыскании задолженности было отказано. Решение вступило в силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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