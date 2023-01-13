Мужчина кидался мебелью с балкона и повредил авто. Заплатят владельцы жилья

Свердловский облсуд обязал владельцев жилья заплатить за разгром автомобиля под окнами дома, который учинил съемщик. Он кидался из окна мебелью.

Как рассказали в пресс-службе суда, в августе у жительницы Верней Пышмы Дамиры Д. был поврежден автомобиль «Киа Рио», припаркованный во дворе дома по ул. Красноармейской. Около полуночи из окна квартиры на 13 этаже мужчина начал выбрасывать мебель, некоторые автовладельцы успели отобрать машины, а Дамира нет. В ее «Киа» прилетел стул и оставил вмятины и царапины на капоте, лобовом стекле, правой стойке, крыше, на заднем стекле и крышке багажника. Также появились царапины на задних крыльях и вмятина на передней правой двери. Общий ущерб по оценке экспертов составил 127 969 рублей. Полицейские установили, что вещи выкидывал мужчина, находящийся в неадекватном состоянии. Умысла повредить имущество у него не было, а потому в возбуждении уголовного дела отказали.

Квартира, из которой молодой человек кидался стульями, принадлежит его родителям Олегу и Надежде Т., а их взрослый сын проживает там по договору найма. Пострадавшая подала иск в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга к Олегу и Надежде Т. о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда, взыскании судебных расходов – всего почти 168 тысяч рублей. Суд удовлетворил требования частично – на 138 тысяч рублей. Ответчики не согласились с этим и подали жалобу. По их мнению, раз полицейские установили, кто повредил машину, то с него и надо взыскивать ущерб.

«Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что согласно законодательству собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», – сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

То есть родители заплатят за действия своего взрослого сына, так как они являются собственниками жилья и «не осуществили должный контроль по обеспечению безопасной эксплуатации своей квартиры, не исключили возможность причинения вреда третьим лицам». Свердловский областной суд оставил без изменений решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга. Оно вступило в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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