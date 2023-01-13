Mercedes отключил в РФ мобильные приложения для управления машиной, но пользователи нашли лазейку

Владельцы Mercedes в России в конце прошлого года столкнулись с проблемой – приложение Mercedes Me, которое позволяет отслеживать состояние автомобиля, открывать двери и багажник, включать автозапуск, смотреть за передвижениями машины и так далее, перестало работать на устройствах с iOS. «Нажимаю на иконку приложения – оно секунду думает, а потом сразу выбрасывает на рабочий стол», – пожаловался владелец немецкой иномарки.

Аналогичных сообщений на профильных форумах десятки и сотни. Однако самые находчивые российские автовладельцы придумали, как обхитрить немцев. «Нужно зайти в настройки телефона и установить дату не автоматическую, а выбрать вручную – любую до декабря 2022 года, когда приложение перестало работать. Тогда и оно запускается, и можно воспользоваться всеми «плюшками», – рассказал другой хозяин автомобиля Mercedes.

Напомним, автопроизводитель Mercedes-Benz в конце октября 2022 года заявил о намерении продать свои доли в российских дочерних компаниях дилеру марки ГК «Автодом».

Екатеринбург, Елена Сычева

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