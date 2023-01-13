Мэр Екатеринбурга признал работу служб благоустройства в каникулы неудовлетворительной

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал, что городские службы благоустройства плохо справились с уборкой улиц во время новогодних праздников. В течение длительных каникул в мэрию поступило большое число жалоб.

«Основные недостатки – накаты на проезжих частях, скользкость на тротуарах и подходах к пешеходным переходам, наледь в заездных карманах остановок общественного транспорта, скользкость и уплотненный снег на посадочных площадках остановок общественного транспорта, кучи снега в парковочных пространствах, а также низкие темпы по вывозу снега с улично-дорожной сети», – заявил градоначальник. Разбор полетов проходил сегодня на совещании, в нем приняли участие вице-мэры, главы районов, представители ДЭУ, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

По словам Орлова, одной из причин некачественной уборки стали некорректно составленные сменные задания без привязки к меняющейся погоде. «Сначала тротуар посыпается песком, потом идет трактор и начинает сметать его щеткой. Получается каток. В данном случае должно быть наоборот, для этого нужно планирование сменных заданий. При необходимости и когда позволяет температура воздуха, можно использовать химические противогололедные материалы на тротуарах, однако при этом надо неукоснительно следовать технологии: после посыпки убрать образовавшуюся снежную кашу, чтобы люди не ходили по ней», – наставлял коммунальщиков глава города.

В заключение Орлов поручил городским службам отдавать приоритет уборке снега в отдаленных территориях, откуда чаще всего поступают жалобы. Также он призвал руководителей районов усилить взаимодействие с ГИБДД для быстрой эвакуации припаркованных машин, которые мешают снегоуборочной технике.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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