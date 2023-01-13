В 2022 году на Урале пропали почти 1000 человек

Почти тысячу заявок о пропаже людей в Свердловской области получили представители поисковой организации «Лиза Алерт» в прошлом году.

Всего было принято 986 сообщений, 81 заявка не была подтверждена, по остальным волонтеры начинали поиски. В 730 случаях они увенчались успехом – пропавшие люди были найдены живыми. Еще в 56 случаях были найдены родственники потерявшихся людей, чаще всего, это пожилые, которые забывают, кто они и где живут.

По-прежнему не найдены 49 человек, о пропаже которых в отряд заявили их близкие в 2022 году. Еще 70 человек найдены погибшими.

Екатеринбург, Елена Сычева

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