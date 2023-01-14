Пассажирка «Уральских авиалиний» родила в полете

Пассажирка рейса Жуковский – Худжанд родила прямо в полете, сообщила пресс-служба «Уральских авиалиний». После набора высоты беременная женщина почувствовала боли в животе, она сообщила об этом экипажу. «Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог. Медперсонал оценил ситуацию и согласовал порядок действий. Командир корабля уточнил, нужна ли экстренная посадка. Врачи уверили, что – нет, и через час малышка уже появилась на свет», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Девочка родилась здоровой, весом 2600 и ростом 46 см, в аэропорту прибытия ее и маму ожидала скорая. Сейчас обе чувствуют себя хорошо и выписаны из больницы. «Авиакомпания благодарит экипаж рейса U6-2425 за помощь медикам: Клюева Кристина, Журба Анастасия, Ким Виктор, Старцева Елизавета, Мусаилов Артём, Рыжакин Валентин, Дичев Денис», – добавили в «Уральских авиалиниях».

Екатеринбург, Елена Сычева

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