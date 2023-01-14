Уральцам субсидируют еще 14 авиамаршрутов

В Свердловской области власти выделят 253 млн рублей н эта субсидирование авиаперевозок по 14 дополнительным маршрутам в 2023 году. Как сообщает департамент информационной политики региона, списке субсидируемых направлений – Нижний Новгород, Тобольск, Омск, Махачкала, Владикавказ, Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Оренбург, Саратов, Магнитогорск, Ульяновск, Томск.

Также из Кольцово можно улететь и по другим субсидируемым направлениям, которые финансирует правительство РФ или другие регионы. В числе пунктов назначения – Белоярский, Благовещенск, Владивосток, Калининград, Хабаровск, Норильск, Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Ставрополь, Сыктывкар, Тюмень, Урай, Ханты-Мансийск, Чита, Якутск.

Екатеринбург, Елена Сычева

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