Тестируем «Уральский экспресс». Как купить билет, что надо знать и зачем вообще туда ехать (ФОТО)

Второй месяц из Екатеринбурга по выходным, а также по праздникам отправляется «Уральский экспресс» – сказочный ретро-поезд, поездка на котором может стать классной идеей для свидания, для тех, кому хочется показать гостям Урал без Храма-на-Крови и Ельцин-центра, или подарить новые эмоции детям. «Новый День» прокатился на «Уральском экспрессе», чтобы рассказать обо всех нюансах короткого путешествия.

Как купить билеты

Это самая трудная часть – поймать билеты очень сложно, разлетаются они за несколько часов. В ближайшие дни должны открыть продажу билетов на февраль, «Уральский экспресс» ходит по выходным через отреставрированную станцию «Шувакиш» до музеев УГМК в Верхней Пышме и обратно. Впрочем, на праздники – к 23 февраля – Свердловская железная дорогая может назначить и дополнительные рейсы, как было на этой неделе, когда ретро-поезд дважды ходил вне расписания, в четверг и пятницу, в честь старого Нового года. В эти днем экспресс ходил по сокращенному маршруту – только до Шувакиша и обратно.



Чтобы не проворонить билеты, советуем подписаться на телеграм-канал «Уральского экспресса», установить приложение «РЖД Пассажирам» и внести в него свои данные заранее, чтобы после старта продаж не терять драгоценные минуты на формальности, а просто нажать кнопку «Купить билет».

Важный момент – в «Уральском экспрессе» есть вагон класса «Люкс», но всего один, и билеты в купе разлетаются еще быстрее. Если вы не успели купить их, можно применить хитрость – купите шесть билетов в общий вагон, и в вашем распоряжении тоже окажется целое купе. Дело в том, что общий вагон в «Уральском экспрессе» – это СВ, в каждом по шесть сидячих мест (с 1 по 6, с 7 по 12, с 13 по 18, и так далее). Так что, купив их, вы получите возможность отправиться в путешествие без незнакомых попутчиков. Билет на 1 человека стоит 799 рублей. На детей до 5 лет, путешествующих без места, билет не нужен. И распечатывать билеты тоже не надо, проводнику нужно будет только предъявить документы.

Что взять с собой

Можете взять термос с чаем, вареные яица и жареную курочку – путешествие до Шувакиша занимает примерно час, обратная дорога чуть быстрее – 40 минут. А можно пойти в вагон-бар или вагон-ресторан (во втором меню чуть больше).

Пассажиров «Уральского экспресса» обещают кормить блюдами уральской кухни, по версии железнодорожников, это, в основном, пельмени и еще пермский специалитет – посикунчики. Пельмени, кстати, приготовлены заранее, в поезде их только разогревают. А вот эклеры к чаю действительно вкусные. В вагоне-баре есть и алкогольные напитки.

Чем развлечь себя в дороге

Помимо еды, в вагоне есть фотобудка – на самом деле, это ретро-купе, где можно сделать фото в винтажном стиле. Записываться можно через диджитал-панели, они установлены в каждом вагоне, временные слоты разбирают быстро, особенно на первую часть дороги. Совет – не торопитесь выходить из вагона, когда поезд придет на станцию, потратьте 5 минут на фотобудку, пока все побегут на вокзал, вы спокойно успеете сделать снимок на память, и времени на осмотр Шувакиша тоже хватит.



На обратном пути можно вспомнить детство и поиграть в морской бой в автомате, какие стояли во многих парках отдыха 20-30 лет назад. Ну, или поесть.

Что делать на станции

Здесь очень много фотозон, так что час, который состав находится на станции, пролетит быстро. Особенно, если вы приехали вечером.







В здании вокзала можно сфотографироваться за столом начальника станции, примерив его форму, купить сувенир – например, кофейную пару из сысертского фарфора, погреться у костра рядом с чайным домиком, позвонить в станционный колокол, если удастся пробиться через толпу детей, для которых это один из самых интересных аттракционов на Шувакише.





Цифры

Общее время в пути: 2 часа 35 минут

Цена билета: от 799 рублей

Порция пельменей: 300 рублей

Фотобудка: 250 рублей

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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