На пожаре в Екатеринбурге погибли мать и сын

В Екатеринбурге сегодня утром во время пожара в частном доме на улице Пархоменко погибли два человека, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Проверку проводить Чкаловский следственный отдел. «Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Также выясняются очаг и причины возгорания – предположительно, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнём или неосторожного обращения с электронагревательными приборами», – отметили в ведомстве.

В областном полицейском главке добавили, что погибшие – 44-летний мужчина и его 79-летняя мать.

Екатеринбург, Елена Сычева

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