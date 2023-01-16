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Понедельник, 16 января 2023, 09:28 мск

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На Урале власти запретили крещенские купания

В Асбесте Свердловской области из-за обмеления реки Рефт не будет Крещенских купаний. «Были проведены замеры глубины на расстоянии 20, 30 и 50 метров от береговой линии. На расстоянии 20 метров глубина составила 0,8 м, на 30 м – 1,25 м, на 50 м – 1,5 м соответственно. Более 50 метров нет смысла удалять купель, так как можно подвергнуть граждан переохлаждению», – сообщили в администрации города.

Власти предупредили, что в Крещение будут патрулировать берега «с целью выявления мест неорганизованного купания в стихийных прорубях».

Екатеринбург, Елена Сычева

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