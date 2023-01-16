В Свердловской области начался зимний учет лесных зверей и птиц

На Среднем Урале стартовал зимний учет численности зверей и птиц в лесах. Его проводят инспекторы департамента по охране животного мира Свердловской области и владельцы охотничьих хозяйств. До конца зимы учетчики пройдут в общей сложности около 35 тысяч километров и подсчитают количество более 20 видов, сообщили в пресс-службе департамента.

«Учетчики проходят по утвержденному маршруту дважды. В первый день они проводят «затирку» имеющихся следов на маршруте, а во второй день отмечают свежие следы и виды зверей, оставивших эти следы. Отдельно учитываются следы редких для данной местности животных, а также занесенных в Красную книгу. Затем с помощью специальных формул рассчитывается общее количество животных данной популяции в регионе», – рассказал директор областного департамента по охране животного мира Александр Кузнецов.

По итогам зимних учетов специалисты определят численность 16 видов млекопитающих и 5 видов птиц. Традиционно подсчитывают количество лосей, косуль и рябчиков и редких для свердловских лесов животных – это северные олени, зайцы-русаки и росомахи. Итоги учета численности животных используются при анализе состояния популяций и установлении лимитов добычи охотничьих ресурсов.

В 2022 году инспекторы проводили весенне-летне-осенний учет численности 10 видов диких животных. По сравнению с 2021 годом в уральских лесах прибавилось барсуков, енотовидных собак и медведей, увеличились популяции бобров и норки, а также стало больше гусей и уток.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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