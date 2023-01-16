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Понедельник, 16 января 2023, 09:45 мск

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«Кракен» не испугал россиян

Новый штамм коронавируса, который ученые назвали «кракен», не испугал россиян, таковы результаты опроса портала Superjob. Его боятся только 10% опрошенных. Это меньше, чем год назад, когда появился новый штамм «омикрон», его боялись 12% респондентов.

«Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее чем 6 месяцев назад (13%). Среди россиян, вакцинированных от Covid-19 менее полугода назад, таковых 9%. Антипрививочники – самые бесстрашные: только 8% из них боятся «кракена», – сообщили авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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