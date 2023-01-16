Врач-стоматолог вырастил дома сад из конопли

Хирург-стоматолог из Екатеринбурга устроил у себя дома плантацию с коноплей, а изготовленную марихуану регулярно продавал знакомому.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, злоумышленник приспособил одну из своих квартир на улице Машинной под выращивание и возделывание растений конопли, для чего закупил удобрения и поставил специальные лампы. С июля по октябрь 2021 года он трижды продавал марихуану своему знакомому, в последний раз его задержала полиция.

Во время обыска у стоматолога дома нашли растения конопли (рода Cannabis) общей массой свыше 2,7 кг, марихуану (939,5 г), а также электронные весы и полимерные банки в количестве 205 штук.

За незаконное изготовление и сбыт наркотиков Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тыс. рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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