В центре Екатеринбурга отключили надоедливую звуковую рекламу

На улице Вайнера в Екатеринбурге перестали крутить звуковую рекламу, которая раздражала горожан.

Как сообщили в пресс-службе свердловского УФАС, в ведомство обратились граждане, которые в течение рабочего дня постоянно слышали звуковую рекламу компьютерного клуба «Мегадром». Реклама транслировалась из колонки и представляла собой записанный под музыку рэп длительностью более 2 минут. После окончания аудиодорожка сразу же начинала воспроизводиться заново, и так весь день.

Антимонопольщики отмечают, что в России запрещена реклама, которая звучит из оборудования, установленного на зданиях, строениях, сооружениях. В данном случае колонка была закреплена на входе в здание, что нарушает указанный запрет.

Руководство клуба, получив определение Свердловского УФАС о возбуждении дела, выключило рекламу. Это также подтвердили заявители.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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