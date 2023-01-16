На мусоросортировке нашли взрывное устройство

На мусоросортировочном комплексе «Широкореченский» сегодня произошла чрезвычайной ситуация – один из сортировщиков обнаружил в пакете с мусором подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Как пишет telegram-канал Shot, это были несколько тротиловых шашек и пакет с гвоздями.

На самом предприятии подтвердили факт обнаружения подозрительной находки. Там рассказали «Новому Дню», что эвакуировали сотрудников и вызывали службу разминирования, саперы приезжали на место, на это время работа комплекса было остановлена. Сейчас сортировка работает в штатном режиме, а устройство забрали саперы на экспертизу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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