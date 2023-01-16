На протяжении недели в Свердловской области будет пропадать ТВ-сигнал

В городах Свердловской области на этой неделе будут кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. РТРС будет проводить профилактические и другие плановые работы, которые требуют отключения передающего оборудования.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», – сообщается на сайте РТРС. В Екатеринбурге сегодня возможны перебои в работе РТРС-1, РТРС-2, Радио России, «Маяка», канала «Вести ФМ», радиоканала «МИР», радио «Звезда». А в ночь на 18 января будут проблемы на радио «Орфей». С полным перечнем отключений можно ознакомиться здесь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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