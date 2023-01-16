Количество пожаров в частных жилых домах выросло в январе в два раза

В Свердловской области с начала 2023 года на четверть увеличилось общее количество пожаров, а пожаров в жилых домах стало в два раза больше. Погибли 25 человек.

«С начала 2023 года в регионе произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При пожарах погибли 25 человек, что на 9 больше, чем в прошлом году. Спасти удалось 69 человек», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Спасатели отмечают, что в частных жилых домах пожары стали происходить в два раза чаще: с начала года их зарегистрировано уже 75. В многоквартирных домах – 56.

Как ранее рассказывал заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области по государственной противопожарной службе Валерий Казаков, в 2022 году 60% пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем, 13% – из-за нарушений правил эксплуатации электрооборудования, 6% – из-за неисправности печного оборудования (либо неправильной его эксплуатации). Всего в прошлом году зарегистрировали около 7 тысяч пожаров.

Фото МЧС РФ по Свердловской области

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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