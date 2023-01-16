В Екатеринбурге троих педофилов отправили за решетку за развратные действия с двумя мальчиками

В Екатеринбурге трое мужчин признаны виновными в совершении преступлений сексуального характера в отношении двух мальчиков, которым сейчас 12 и 14 лет. Педофилы приходили в гости к родителям детей.

Следствием и судом установлено, что в 2019 году подсудимые приходили в гости к своим знакомым в Орджоникидзевском районе. Мужчины выпивали с матерью мальчиков, которым на тот момент было 8 и 10 лет.

«Указанные действия совершались как в присутствии, так и в отсутствие матери малолетних, которая скончалась незадолго до выявления этих преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Отец малолетних детей с семьей не проживал», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Уже после того как полиции стало известно о преступлениях, отец был лишен родительских прав, мать мальчиков скончалась от заболевания весной 2020 года. Дети были перемещены в социально-реабилитационный центр, – уточнили в пресс-группе УМВД по городу Екатеринбургу. Когда начался розыск подозреваемых, мужчины пытались скрыться на территории Свердловской области, но все трое были задержаны.

Сегодня трое мужчин 1980-1986 годов рождения были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 18 до 19,5 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных в пользу потерпевших взыскано в общей сложности 1 миллион 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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