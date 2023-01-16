Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла на 43%

В Свердловской области вновь растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, а также стали чаще выявлять внебольничные пневмонии.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 9 по 15 января зарегистрировано почти 35 тысяч случаев ОРВИ, что выше уровня новогодней недели на 30,7% и выше среднего многолетнего уровня на 25,3%. 44% заболевших – дети. По-прежнему преобладает грипп.

«В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовано 2178 человек: доминирует грипп А (H1N1). Также выделены вирусы гриппа В, гриппа А (Н3N2), парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, боковирусы», – сообщили в Роспотребнадзоре.

После каникул стало больше больных, у которых выявляют пневмонию, – одно из самых частых осложнений при свином гриппе. Всего по области зарегистрирован 771 случай – плюс 43% к прошлой неделе.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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