«Вырастут налоги, сократятся расходы». Эксперты о последствиях нефтяного эмбарго для России

Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти и потолок цен на сырье неизбежно приведут к росту дефицита федерального бюджета. Больше всех пострадают зажиточные нефтегазодобывающие регионы – ХМАО и ЯНАО, остальным субъектам РФ придется мириться с сокращением расходов на государственные программы. «Новый День» спросил экспертов, как новая порция западных санкций повлияет на экономику России и Свердловской области в частности.

«Нефтяное эмбарго ведет к сокращению доходов федерального бюджета. В этом году дефицит бюджета определен на уровне 2% ВВП. Думаю, этот показатель сохранится и в следующем году. Пострадают нефтегазовые регионы – ХМАО и ЯНАО. При сокращении добычи будет выбытие трудовых ресурсов и отток кадров. Хотя специалисты могут перейти в обрабатывающие производства. Сейчас эта отрасль становится актуальной, так как необходимо формировать технологический суверенитет страны. Прямого влияния на Свердловскую область нефтяные санкции не окажут, так как в нашем регионе другие источники пополнения бюджета – обрабатывающая промышленность, ОПК, транспортная составляющая. Но вместе со снижением доходов федерального бюджета будет перестройка российской экономики. Возможно сокращение расходов в социальной сфере, хотя правительство старается держать планку социальных обязательств перед гражданами. Так что более вероятен вариант увеличения налоговой нагрузки, прежде всего на крупные предприятия, малый и средний бизнес. В конечном итоге это приведет к росту цен на товары. На мой взгляд, сейчас мы видим рецессию в экономике, это состояние может продлиться до пяти лет. Эффект от санкций точно не будет краткосрочным», – рассказала директор института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

По данным Минфина России, средняя цена российской нефти марки Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 доллара за баррель. Экономист Константин Селянин обратил внимание, что Россия уже сейчас вынуждена продавать нефть по цене ниже установленного потолка в 60 долларов за баррель.

«Россия с марта продает нефть в Индию, Турцию и Китай с большими скидками. То есть ценовой потолок соблюдается не только теми странами, что ввели санкции, но и «дружественными» странами, которые требуют скидок и преференций. Нравится это российским властям или нет, но ценовой потолок действует. Из-за нефтяного эмбарго Россия потеряет 2,1 триллиона рублей – это выручка нефтяных компаний. С учетом того, что половину федерального бюджета формируют налоги от продажи сырья, неудивительно, что в 2022 году дефицит казны оказался почти рекордным – 3,3 триллиона рублей. Хуже было только в пандемийный 2020 год. На 2023 год установлен дефицит федерального бюджета в размере 2,9 триллиона рублей, но по факту он будет больше. 5 февраля вступает в силу ценовой потолок на нефтепродукты – мазут и дизель, и это в полтора раза увеличит потери. И не за горами эмбарго на газ и потолок цен на газ. Это означает, что «Газпром» будет вынужден сократить добычу на 20%. Переориентировать потоки на другие страны крайне сложно, Китай не сможет все проглотить. Поэтому России приходится продавать сырье с дисконтом. От эмбарго наибольшие потери понесут нефтегазовые регионы, где 80% регионального бюджета зависит от налогов нефтегазовой отрасли. Другие регионы ощутят санкции через потери федерального бюджета: будут сокращаться программы, связанные со строительством дорог, поддержкой промышленности, будут увеличены налоги для различных отраслей. В Свердловской области будет еще относительно неплохо, так как в регионе есть машиностроение и оборонная промышленность, которая работает сейчас в три смены и получает огромные финансовые вливания», – отметил экономист.

По мнению эксперта, эффект от западных санкций продлится очень долго. «Даже если политическая ситуация кардинально изменится, это не означает, что санкции перестанут действовать. Приведу пример: в 1974 году США приняли поправку Джексона – Веника, по которой накладывались торговые ограничения на страны, препятствующие выезду евреев в Израиль. Из-за этой поправки советская металлургия облагалась гигантскими пошлинами в Америке. Санкция была отменена лишь в 2012 году, когда уже не было ни Советского Союза, ни проблем с эмиграцией. Что касается нефтегазовой отрасли. Строительство нефтяных трубопроводов в Европу началось в 60-х годах при Брежневе. Мы видим, что вся схема поставок была разрушена за 2022 год. Построить такую же схему поставок в Китай будет проблематично и уже не так выгодно. Построить газопровод в Индию еще сложнее. Так что последствия от нефтяного эмбарго будут длиться десятилетиями», – считает Константин Селянин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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