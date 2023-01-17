Свердловская область отмечает 89-летие: интересные цифры

Сегодня празднуется День Свердловской области. В этом году исполняется 89 лет со дня образования региона: 17 января 1934 года Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.

По количеству муниципалитетов регион занимает второе место в России, здесь проживает 4 263 691 человек – по численности это пятое место в стране. Крупнейшие города – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов. Область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии, большая часть, 79 % территории, находится в Азии.

Свердловская область до сих пор остается крупным промышленным центром страны, здесь находится около 4 тысяч предприятий, крупнейшие из которых занимаются цветной и черной металлургией и выпуском оборонной продукции. Из-за такой специализации в советское время регион был закрыт для иностранцев. До сих пор в Свердловской области есть четыре закрытых города, куда свободно не могут попасть даже граждане России. Исторически на территорию Урала отправляли ссыльных, теперь же Свердловская область занимает первое место и по количеству колоний (их несколько десятков), и по количеству осужденных.

После развала Советского Союза регион был в числе первых, у кого появился свой устав и где прошли выборы губернаторов, и последним, где губернатора назначили после отмены выборов в 2004 году.

Екатеринбург, Марина Иванова

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