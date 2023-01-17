Жителей Краснотурьинска предупредили о взрывах

Сегодня на Пещерном карьере в Краснотурьинске запланированы взрывные работы. Жителей города просят не ходить в лес.

По сообщению администрации муниципалитета, взрывы прозвучат с 13:00 до 17:00 на площадке ООО «Краснотурьинск-Полиметалл». На границе опасной зоны будут выставлены посты охраны.

Во время производства взрывных работ включат сирену. Сначала подадут один продолжительный сигнал – предупредительный, потом два продолжительных – боевой. По этому сигналу проводится взрыв. Три коротких сигнала будут означать окончание взрывных работ.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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