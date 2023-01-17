У екатеринбургского школьника нашли туберкулез

В Екатеринбурге зарегистрирован случай туберкулеза у школьника, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора. Он был выявлен еще в декабре прошлого года. Это т.н. закрытая форма, когда больной не выделяет болезнетворные микроорганизмы во внешнюю среду.

Тем не менее специалисты Роспотребнадзора провели эпидрасследование, по месту учебы ребенка, в школе № 75, была проведена обработка – в декабре прошлого года и январе этого, контактные дети были осмотрены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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