Врач рассказала, кому опасны крещенские купания

Крещенские купания могут быть опасны для некоторых людей, рассказала врач-пульмонолог «Новой больницы» Наталья Трифанова. «Это стресс для организма, происходит мощный спазм всех периферических сосудов – это защитная реакция, чтобы не было переохлаждения, и она сопровождается повышением артериального давления, увеличением нагрузки на сердце и частоты сердечных сокращений, так что это может вызвать проблемы у человека с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Если есть гипертония, есть в анамнезе инсульты или инфаркты, то повышение артериального давления несет риск. Надо обратиться к врачу и проконсультироваться, насколько возможно участвовать в крещенских купаниях», – сказала она.

Также врач не рекомендовала, по крайней мере, без консультации лечащего специалиста, погружаться в ледяную воду тем, кто страдает от хронических воспалительных заболеваний, например, тонзиллитов, гайморитов, отитов, циститов, пиелонефритов и так далее. «Если человек наблюдается у ЛОР-врача, уролога, гинеколога с хроническими заболеваниями, то надо проконсультироваться с ним, можно ли окунаться, чтобы не спровоцировать обострение», – добавила Трифанова.

Наконец, она посоветовала отказаться от погружения в прорубь тем, кто недавно переболел ОРВИ – 1-2 недели назад, а также тем, кто перенес коронавирус, поскольку он оказывает воздействие на сосуды, и резкое их сокращение может вызвать осложнения.

Кроме того, врач предостерегла от употребления алкоголя – как до, так и после погружения в прорубь. «Алкоголь дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также расширяет сосуды, что увеличивает вероятность переохлаждения. После погружения можно выпить горячий сладкий чай», – посоветовала специалист.

Екатеринбург, Елена Сычева

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