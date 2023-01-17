Неизвестные звонят свердловчанам от имени митрополита и просят деньги. Это мошенники

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг предостерег прихожан, что аферисты могут позвонить с неизвестного номера от его имени.

«Если вам звонят с неизвестного номера и от имени митрополита Евгения просят дать денег – на приезд съемочной группы или создание фильма – сразу кладите трубку.

Никогда не перечисляйте никаких денег. Даже на «мою» банковскую карту!» – добавил он.

Митрополит порекомендовал в таких случаях звонить в приемную Екатеринбургской епархии или написать на почту, чтобы обезопасить себя от действий аферистов.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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