Коллега похитил бизнес-леди ради выкупа

В Свердловской области следователи и полиция оперативно раскрыли похищение женщины, которую увезли четверо мужчин ради выкупа.

В пресс-службе ГУ МВД Свердловской области сообщили, что бизнес-леди, которая занимается продажей питьевой воды, пропала вечером 11 января, когда поехала по делам в Двуреченск на отцовском «Мерседесе». Позже полицейские нашли иномарку брошенной на дороге. В машине сыщики увидели следы крови, а также документы пропавшей, в том числе на сам автомобиль. С помощью записей с видеокамер на трассе удалось выяснить, что пропавшую женщину преследовал автомобиль «ВАЗ». Через три дня полиция при поддержке бойцов спецподразделения «Гром» освободила женщину и задержала злоумышленников. Оказалось, что похищение организовал коллега бизнес-леди, к преступлению он привлек еще троих мужчин, двое из которых неоднократно судимы. К счастью, госпитализация женщине не понадобилась.

Первый заместитель руководителя СУ СКР РФ по Свердловской области Анатолий Надбитов добавил, что подозреваемым – от 41 до 49 лет, сейчас им грозит до 15 лет лишения свободы. Нападение на женщину произошло на участке автодороги между посёлком Ольховка и Двуреченском, вблизи коттеджного посёлка Кадниково. Пленницу преступники спрятали в одном из сел сёл Сухоложского района, после чего позвонили ее родным и потребовали выкуп. Благодаря сотрудникам СКР и полиции их расчеты не оправдались.

Сысерть, Елена Владимирова

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