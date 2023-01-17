Женщина отсудила у односельчанина 350 тысяч за простреленную ногу

Жительница одной из деревень Пригородного района Свердловской области через суд добилась выплаты крупной компенсации от соседа, который случайно прострелил ей ногу.

Инцидент произошел в марте 2020 года. Местный житель Павел выпил, поссорился с земляками, и, решив напугать их, выстрелил из обреза охотничьего ружья в воздух. Несколько мужчин повалили Павла на землю и стали отбирать у него оружие. В этот момент прозвучал второй выстрел. Находившаяся неподалеку односельчанка по имени Мария была ранена в правую стопу. Врачи оценили травму как вред здоровью средней тяжести. Женщина почти месяц находилась на стационарном лечении, затем еще полгода – на амбулаторном. Мария до сих пор испытывает дискомфорт при ходьбе, к тому же на ноге остались шрамы.

Сотрудники полиции провели проверку по происшествию. В возбуждении уголовного дела в отношении мужчины было отказано из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Пострадавшей разъяснили, что можно обратиться за защитой своих прав в суд в гражданском порядке. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила постановил взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей и 5300 рублей судебных расходов. Однако ответчик не согласился: он посчитал, что размер компенсации морального вреда завышен, и что это поставит его семью в затруднительное финансовое положение.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, после рассмотрения апелляции размер компенсации морального вреда остался прежним. Добавим, что первоначально пострадавшая настаивала на компенсации в 1 млн рублей.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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