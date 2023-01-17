Храм, башня, ратуша: в Екатеринбурге выбирают визитную карточку города

Администрация Екатеринбурга проводит опрос о том, что является визитной карточкой города. Выбирать предлагается среди следующих вариантов:
• набережная Городского пруда;
• памятник Татищеву и де Геннину;
• дом Севастьянова;
• усадьба Расторгуевых-Харитоновых;
• стела Европа-Азия;
• Храм-на-Крови;
• памятник воинам танкового корпуса;
• башня ТЦ «Высоцкий»;
• водонапорная башня;
• зоопарк;
• здание Администрации города Екатеринбурга.
Голосование проходит в информационной системе «Активный Екатеринбург». Принять участие можно с 17 января до 2 февраля 2023 года.
Екатеринбург, Марина Иванова
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