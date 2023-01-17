Храм, башня, ратуша: в Екатеринбурге выбирают визитную карточку города

Администрация Екатеринбурга проводит опрос о том, что является визитной карточкой города. Выбирать предлагается среди следующих вариантов:

• набережная Городского пруда;

• памятник Татищеву и де Геннину;

• дом Севастьянова;

• усадьба Расторгуевых-Харитоновых;

• стела Европа-Азия;

• Храм-на-Крови;

• памятник воинам танкового корпуса;

• башня ТЦ «Высоцкий»;

• водонапорная башня;

• зоопарк;

• здание Администрации города Екатеринбурга.

Голосование проходит в информационной системе « Активный Екатеринбург ». Принять участие можно с 17 января до 2 февраля 2023 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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