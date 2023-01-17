Из Екатеринбурга запускают «Ласточки» на север Урала

С конца этой недели из Екатеринбурга можно будет уехать в Серов и Североуральск на «Ласточке». Начиная с 20 января, скоростные электрички будут ходить на север области и обратно ежедневно.

Из Бокситов (ближайшая к Североуральску станция) поезд будет отправляться в 04:15 утра, из Серова – в 06:02 утра, из Екатеринбурга состав будет отправляться в 16:00. Время в пути – 7,5 часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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