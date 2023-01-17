Поезд сбил женщину, которая спасала свою собаку

Жительница Каменска-Уральского попала под поезд, спасая своего питомца. Женщина выгуливала собаку неподалеку от железной дороги. Услышав приближающийся поезд, животное сорвалось с поводка. Хозяйка побежала за ним к железнодорожным путям, игнорируя гудки локомотива. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось.

Как сообщили в областном следственном управлении на транспорте СК, инцидент произошел вечером 16 января на 9-м километре перегона Каменска-Уральский – Уаз. Пострадавшей женщине 49 лет, с травмами она была доставлена в больницу. С собакой ничего не случилось.

На место происшествия выезжал следователь. В СК начали проверку для установления всех обстоятельств.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»