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Вторник, 17 января 2023, 15:17 мск

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В уральском селе из кранов бежит зеленая вода (ВИДЕО)

Фото из архива

Жители села Рыбниковское жалуются на то, что из их кранов уже третий месяц бежит вода салатового цвета. Как рассказал «Новому Дню» Олег, сын жительницы поселка, его маме приходится покупать воду в магазине, а мыться пенсионерка ходит в общественную баню.

Из крана бежит зеленая вода

«Новому Дню» в администрации Каменского района рассказали, что в теплоноситель добавляется реагент, который предотвращает образование накипи в котельном оборудовании. Также с его помощью удается быстро найти утечку на теплотрассах.

«В Каменском городском округе закрытая система теплоснабжения, которая не предусматривает подачу горячего водоснабжения. В связи с чем все врезки в систему отопления являются незаконными. Если из крана с холодной водой бежит реагент, то в данном доме присутствуют незаконные врезки в систему отопления.

Администрация совместно с сотрудниками полиции, теплоснабжающей организации, управляющей компании осуществляла поквартирные обходы с целью выявления незаконных врезок. Было обнаружено большое количество незаконных врезок, выписаны предписания об их устранении. Однако не все граждане допускают комиссию в свое жилое помещение. В связи с чем незаконные врезки до сих пор присутствуют в домах села Рыбниковское. До тех пор пока все граждане не уберут незаконные врезки в систему отопления, ситуация с подмесом реагента в воду может повториться», – пояснили в администрации корреспонденту «Нового Дня».

Каменский ГО, Владислав Тринько

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