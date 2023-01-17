В импортном солоде из Белоруссии приехал суринамский мукоед

В Свердловскую область приехала из Белоруссии крупная партия солода, в которой агрономы обнаружили живых насекомых-вредителей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского референтного центра Россельхознадзора, солод пришелся по вкусу суринамскому мукоеду. «Он не считается карантинным вредителем для РФ, однако вред запасам может нанести ощутимый», – отмечают специалисты. Мукоед может питаться мукой, макаронными изделиями, сушеными овощами и фруктами, галетами, семенами, орехами, кондитерскими изделиями.

Сведения о выявлении суринамского мукоеда референтный центр направил заказчику исследований – крупному региональному предприятию, которое завозит солод в область вагонами. Теперь бизнесменам предстоит вместе с агрономами решить судьбу зараженной партии солода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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