В Алапаевске ограничили движение автобусов из-за снежных накатов

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение двух городских автобусных маршрутов из-за плохой очистки дорог от снега.

«Недостатки зимнего содержания дорог в городе Алапаевске стали причиной ограничения движения автобусных маршрутов № 1 и № 6 по улицам Радищева, Льва Толстого, Чапаева и Суворова. Ограничения введены 17 января в 13 часов и будут действовать до тех пор, пока ответственные организации не устранят недостатки, влияющие на безопасность дорожного движения», – сообщили в ведомстве.

Речь идет о снежных накатах на дорожной части, которые образовались из-за несвоевременной уборки улиц.

Алапаевск, Ангелина Сергеева

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