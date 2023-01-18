Полиция ищет жертв аферистки, похищавшей деньги у пенсионеров (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга задержала 25-летнюю жительницу Красноуфимска, которую подозревают в хищении крупных денежных сумм у пенсионеров.

Как сообщили в пресс-группе УМВД города, один из случаев произошел в октябре 2022 года на улице Славянской. К 80-летней екатеринбурженке пришла женщина, которая представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Она рассказала, что всем пенсионерам полагается прибавка к пенсии в размере 500 рублей, но для этого необходимо переписать номера имеющихся у старушки купюр. Хозяйка немедленно принесла все свои накопления – 280 тысяч рублей. Пока гостья переписывала номера банкнот, пенсионерка вышла на кухню. Вернувшись через минуту, она обнаружила, что «представительница Пенсионного фонда» исчезла вместе с деньгами.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». За нее грозит до 6 лет лишения свободы.

В январе 2023 года оперативники задержали подозреваемую. Ведется расследование. Полиция Екатеринбурга обращается к горожанам: если вы или ваши близкие стали жертвами обмана этой женщины, вы можете обратиться в органы внутренних дел по телефонам +7(961)768-90-57 (уголовный розыск) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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